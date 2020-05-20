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Суд под Калининградом вынес первый приговор по уголовному делу о нелегальной добыче янтаря

Подсудимый приговорен к 480 часам обязательных работ

КАЛИНИНГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Зеленоградский районный суд в Калининградской области вынес первый приговор по уголовному делу о нелегальной добыче янтаря в регионе. Подсудимый приговорен к 480 часам обязательных работ, сообщила в среду пресс-служба суда.

"Действия [подсудимого] судом квалифицированы по ч. 2 ст. 255 УК РФ как самовольная добыча янтаря лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное ст. 7.5 КоАП РФ. <...> Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 480 часов. Кроме того, весь изъятый у [него] янтарь-сырец суд обратил в доход государства", - говорится в сообщении.

Подсудимый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за самовольную добычу янтаря, вынесено пять постановлений о наложении на него штрафов по 200 000 рублей за каждое правонарушение, но они не оплачены. 27 февраля 2020 года он был вновь задержан полицией за нелегальный промысел янтаря и против него возбудили уголовное дело.

Подсудимый признал вину, рассмотрение дела прошло в особом порядке.

Уголовная ответственность за нелегальную добычу янтаря в РФ введена с конца декабря 2019 года. Согласно закону, ответственность устанавливается для лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное нарушение. Для этой категории нарушителей вводится наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, возможно лишение свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 до 200 тыс. рублей, а также обязательные, исправительные или принудительные работы. В случае, когда стоимость добытых камней превышает 1 млн рублей, штраф увеличивается до 2 млн рублей, а срок лишения свободы до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Уголовная ответственность введена за сделки с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, их незаконное хранение и перевозку. Штраф вырастает до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до шести лет со штрафом до 1 млн рублей в случаях, когда такие правонарушения совершит организованная группа или группа лиц по предварительному сговору.

Теги
РоссияКалининградская область
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