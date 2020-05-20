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В Брянской области высокопоставленный полицейский подозревается в получении взятки

По версии следствия, полицейский должен был получить деньги за прекращение уголовного преследования фигуранта одного из дел

ТАСС, 20 мая. Бывший исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщается в среду на сайте управления СК РФ по региону.

"[Он] задержан, следователи ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления УМВД России по Брянской области договорился с фигурантом одного из дел о прекращении уголовного преследования за взятку в 5 млн руб. При этом сотрудник действовал по предварительной договоренности с руководителем и оперуполномоченным УЭБиПК регионального МВД. В том же году начальник отдела получил $2 200, передав часть суммы исполняющему обязанности начальника следственного управления и оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

"Начальник следственного отдела 17 октября 2019 года задержан с поличным при попытке получить от обвиняемого вторую часть взятки в размере 1 105 000 руб. В связи с задержанием исполняющий обязанности начальника следственного управления и оперуполномоченный органа внутренних дел не смогли получить предназначенную им вторую часть взятки", - добавили в пресс-службе ведомства.

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РоссияБрянская область
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