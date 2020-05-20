В Брянской области высокопоставленный полицейский подозревается в получении взятки

ТАСС, 20 мая. Бывший исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщается в среду на сайте управления СК РФ по региону.

"[Он] задержан, следователи ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления УМВД России по Брянской области договорился с фигурантом одного из дел о прекращении уголовного преследования за взятку в 5 млн руб. При этом сотрудник действовал по предварительной договоренности с руководителем и оперуполномоченным УЭБиПК регионального МВД. В том же году начальник отдела получил $2 200, передав часть суммы исполняющему обязанности начальника следственного управления и оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

"Начальник следственного отдела 17 октября 2019 года задержан с поличным при попытке получить от обвиняемого вторую часть взятки в размере 1 105 000 руб. В связи с задержанием исполняющий обязанности начальника следственного управления и оперуполномоченный органа внутренних дел не смогли получить предназначенную им вторую часть взятки", - добавили в пресс-службе ведомства.