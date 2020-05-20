В Ростове-на-Дону задержан мужчина, пытавшийся продать 23 кг синтетических наркотиков

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Ростове-на-Дону мужчину, который подозревается в попытке сбыта крупной партии наркотических средств. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, в гараже у подозреваемого обнаружено более 23 кг наркотиков.

Как отметила Волк, сотрудники полиции получили информацию о том, что 29-летний ростовчанин приобрел крупную партию наркотических средств и планирует ее сбыть. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке бойцов специального подразделения "Гром" задержали молодого человека на Стартовой улице в Ростове-на-Дону. В гаражном боксе, принадлежащем фигуранту, полицейские обнаружили и направили на исследование несколько полимерных свертков с кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком массой более 23 кг", - сказала представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на преступление") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере"). Подозреваемый арестован, полиция устанавливает поставщика наркотиков.