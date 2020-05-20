Под Сыктывкаром погибли два человека в результате опрокидывания лодки

ТАСС, 20 мая. Прокуратура Республики Коми организовала проведение проверки в связи с опрокидыванием лодки на реке Печоре, где в результате инцидента в воде оказалось пятеро человек, двое из которых погибли. Об этом сообщили в среду в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Прокуратура Республики Коми организовала проведение проверки в связи с происшествием на реке Печоре Троицко-Печорского района, в результате которого вечером 19 мая произошло опрокидывание лодки с пятью пассажирами, в том числе с шестилетним ребенком. По ее итогам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, в момент инцидента в лодке находились двое мужчин, две женщины и шестилетний мальчик. "Двух женщин и ребенка спасли очевидцы, двух мужчин спасти не удалось", - сказала собеседница агентства.