Под Саратовом утонула в ванной полуторагодовалая девочка, оставшись без присмотра

САРАТОВ, 20 мая. /ТАСС/. Полуторагодовалая девочка умерла в городе Балакове Саратовской области. По предварительным данным, родители оставили ее одну без присмотра, и девочка утонула, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Следователями СК проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка в Балакове. По предварительным данным, 16 мая 2020 года сожитель матери ребенка купал ее в ванной и отлучился. Вернувшись, он обнаружил ее погруженной в воду", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что родители попытались оказать девочке первую помощь, но, не сумев привести ребенка в чувства, они отвезли ее в больницу.

"В бессознательном состоянии была госпитализирована девочка в возрасте 1 год 4 месяца, несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался", - отмечается в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будет проанализирована своевременность и полнота оказанной ребенку медицинской помощи, а также дана юридическая оценка действиям родителей девочки.