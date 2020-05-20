Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Госдумы Глущенко подал ходатайство об УДО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, ранее осужденный по делу об организации убийства в 1998 году политика Галины Старовойтовой, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Как сообщается в картотеке Дзержинского районного суда Петербурга, куда поступили материалы, судебное заседание назначено на 25 мая.

"Судебное заседание об условно-досрочном освобождении от лишения свободы Глущенко Михаила Ивановича состоится 25 мая", - сказано в картотеке.

В ноябре 2013 года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина), лидера тамбовской ОПГ. Летом 2015 года Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Глущенко за организацию убийства Старовойтовой к 13 годам лишения свободы. По совокупности с прошлым наказанием он назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, несмотря на заключенную сделку со следствием.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в органах следствия сообщал, что уголовное дело в отношении заказчика убийства Старовойтовой выделено в отдельное производство, заказчик не установлен.

Весной прошлого года Барсукову предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой. Свою вину он не признал. Кроме того, его признали виновным в создании ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний приговорили к 24 годам лишения свободы. На данный момент он находится в лечебном исправительном учреждении (ЛИУ) № 12 в Кировской области.

Сестра Старовойтовой Ольга в конце прошлого года заявляла, что расследование дела находится на финальной стадии. В начале текущего года адвокаты Барсукова отмечали, что весной их вместе с доверителем начнут знакомить с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено на утверждение в прокуратуру. Источник в следственных органах сообщил ТАСС, что расследование уголовного дела Барсукова об убийстве Старовойтовой не планируется завершать до конца текущего года.

Дело об убийстве Старовойтовой

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

Суд постановил, что мотивом преступления послужила политическая деятельность Галины Старовойтовой. Непосредственно виновными в убийстве были признаны Юрий Колчин и Виталий Акишин.

Колчин как технический организатор преступления был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статьям 277 и 222 УК РФ ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Незаконное хранение оружия"). Акишин, непосредственный исполнитель убийства, получил 23,5 года заключения на основании статей 277 и 222 УК РФ, а также статьи 105 УК РФ ("Убийство").