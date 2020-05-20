Прокуратура проверит работу соцслужб после убийства ребенка в Альметьевске

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить работу социальных служб в связи с убийством ребенка в городе Альметьевске. Об этом в среду сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

"В связи с убийством ребенка прокурор Республики Татарстан поручил провести проверку исполнения местными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований действующего законодательства в части выявления неблагополучных семей. Проведение надзорных мероприятий будет поручено Альметьевскому городскому прокурору. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По данным главка СК, тела ребенка со следами удушения и его 38-летней матери, которая, предположительно, совершила суицид, нашли 19 мая в квартире одного из домов. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Тела нашел пришедший домой отец мальчика, дверь квартиры была заперта изнутри. Удалось изъять записку, которую, по предварительной версии, оставила мать ребенка.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, умершая женщина работала воспитательницей одного из детских садов города.