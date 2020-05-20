Суд в Москве продлил арест обвиняемому в мошенничестве правозащитнику Маякову

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы в среду продлил срок содержания под стражей заместителю председателя правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрею Маякову, обвиняемому в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил арест срок содержания под стражей Маякову до 21 июля", - рассказали в пресс-службе.

Маякову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, 22 октября прошлого года он получил от осужденного на длительный срок лишения свободы 200 тыс. рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения в размере 2,5 млн рублей за содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора. После получения денег правозащитник был задержан. Как установило следствие, ранее он был судим за аналогичные преступления. Вину он не признает.

В рамках расследования следователи провели обыски по месту жительства обвиняемого, а также в офисе правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права", где были изъяты предметы, имеющие значение для дела. По словам председателя организации, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина, до появления сотрудников правоохранительных органов в офис пришел некий мужчина, который хотел дать Маякову деньги, однако он их не взял и предложил оформить как пожертвование. Бабушкин считает случившееся провокацией.