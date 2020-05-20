В Калининграде у черного копателя нашли в гараже револьвер и 3 тыс. патронов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Калининграде черного копателя, который хранил у себя в гараже револьвер и 3 тыс. патронов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, злоумышленник занимался раскопками на территории Калининградской области в районах боевых действий времен Великой Отечественной войны. Найденные боеприпасы мужчина складировал в принадлежащих ему гаражных боксах, расположенных в Калининграде. В ходе обысков там были обнаружены составные части огнестрельного оружия и штык-ножи, более 3 тысяч патронов различного калибра, а также предмет, конструктивно схожий с револьвером", - рассказала Волк.

Полиция возбудила уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Мужчина задержан, ранее он уже был судим.