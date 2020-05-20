В Петербурге возбудили дело о хищениях при реализации нацпроекта "Демография"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. В Петербурге по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта "Демография". Об этом в среду сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта "Демография" в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района". По результатам рассмотрения [материалов проверки следственными органами] возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, субсидии в размере более 327 млн рублей, полученные центром для реализации нацпроекта, в том числе распределены на выплату заработной платы сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.