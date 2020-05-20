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Замглавы Мичуринска в Тамбовской области вызвали на допрос по делу о мошенничестве

Полиция возбудила дело в связи с мошенничеством при благоустройстве парка в наукограде, работы в рамках которого проводились в 2019 году

ТАМБОВ, 20 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в связи мошенничества в особо крупном размере при благоустройстве парка в наукограде Мичуринске в Тамбовской области. На допрос по делу вызвали замглавы города Марина Самылина, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"В настоящий момент она [Самылина] находится в УМВД по городу Мичуринску и дает показания, ее допрашивают следователи. Уголовное дело возбуждено по факту мошеннических действий в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что поводом для возбуждения дела стали работы по благоустройству городского парка в Мичуринске, которые проводились в прошлом году. Подробности уголовного дела не раскрываются.

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