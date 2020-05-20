В Великом Новгороде возбудили дело из-за очереди пожилых людей за продуктовыми наборами

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая. /ТАСС/. В Великом Новгороде возбудили уголовное дело из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей, которые образовали очередь у социального учреждения после сообщения о раздаче продуктовых наборов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду прокуратурой региона.

"Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту угрозы распространения массового заболевания коронавирусной инфекцией. Прокуратура области признала законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий")", - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки сообщения об очередях, прошедшего в местных СМИ. Установлено, что 8 мая один из представителей руководства "Новгородский КЦ" ["Новгородский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"] вместе с иными лицами в Великом Новгороде разместил в социальной сети информацию о том, что граждане старше 65 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в учреждение за получением продуктовых наборов. "Что привело к массовому скоплению людей в условиях распространения коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.