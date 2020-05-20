В Калининграде дело обвиняемых в смерти младенца врачей рассмотрят присяжные

КАЛИНИНГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Калининградский областной суд удовлетворил ходатайство защиты бывшей и.о. главного врача родильного дома № 4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца, о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей. Об этом сообщила в среду пресс-служба суда.

"В Калининградском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении экс-исполняющей обязанности главного врача родильного дома, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также в отношении врача анестезиолога-реаниматолога, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Заявленное стороной защиты ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей удовлетворено судом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Судебное заседание, на котором отберут присяжных заседателей, состоится 8 июня. Оно пройдет в закрытом режиме, уточнили в пресс-службе.

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич убить его. Это было сделано для экономии ресурсов больницы, а также для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики.

По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери. Дело вызвало широкий резонанс, в защиту врачей выступили медики в регионе. Представители российского общества неонатологов заявляли, что следствие могло допустить ошибку. По их словам, ребенок родился с экстремально низкой массой тела (700 граммов) на сроке беременности в 23 недели и 3 дня, а вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5-10%.

Кроме того, профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивал на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности по этому делу. Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль также заявлял, что считает необходимым проверить итоги судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца.