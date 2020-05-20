СК возбудил уголовное дело после обрушения лестничных маршей в жилом доме в Энгельсе

САРАТОВ, 20 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"По факту обрушения лестничных маршей в жилом доме в Энгельсе возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По предварительным данным СК, утром в среду произошло обрушение лестничного марша, ведущего на третий этаж 4-этажного кирпичного жилого дома. Под тяжестью упавшей лестницы обрушился также лестничный пролет второго этажа. Травмы получила шедшая по подъезду дома 36-летняя женщина, она доставлена в больницу.