Житель Нижнего Новгорода получил 10 лет за убийство главы реготделения РВИО

ТАСС, 20 мая. Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к 10 годам колонии строгого режима мужчину, который убил руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олега Казаринова в ходе подготовки к военной реконструкции в июле 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Советским районным судом Нижнего Новгорода постановлен приговор. Преступнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в сообщении.

Суд постановил взыскать с преступника 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда потерпевшей стороне.

Суд установил, что 12 июля 2019 года злоумышленник находился на территории музея-заповедника "Щелоковский хутор", где участвовал в подготовке к фестивалю "Щит и меч" по военно-исторической реконструкции событий начала Великой Отечественной войны. Во время разговора с Казариновым, с которым он не был раньше знаком, преступник нанес ему удар ножом, от которого руководитель регионального отделения РВИО умер. На момент совершения преступления злоумышленник был нетрезв, отмечается в сообщении.