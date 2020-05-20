{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Марий Эл погибли двое подростков из-за утопления машины

Им было 14 и 18 лет

ТАСС, 20 мая. Утопление автомобиля стало причиной гибели двух подростков в Юринском районе Марий Эл, сообщила журналистам пресс-Служба следственного управления СК РФ по региону.

"В ночь на 20 мая 2020 в результате утопления автомашины в Юринском районе Республики Марий Эл погибли подростки 14 и 18 лет. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл проводится доследственная проверка. В настоящее время следственная группа проводит дополнительный осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияМарий Эл
Дело Пола Уилана
Прения сторон по делу Пола Уилана пройдут 25 мая
Читать полностью