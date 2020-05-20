Волгоградский срочник, тяжело ранивший ножом сослуживца, получил четыре года колонии

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил Эдгара Каракяна, проходящего военную службу по призыву в воинской части в городе Волжском, к четырем годам колонии общего режима. Он тяжело ранил ножом своего сослуживца, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Приговором суда Каракян признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Он же признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанном с унижением чести и достоинства, сопряженное с насилием, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 335 УК РФ). По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что 11 декабря 2019 года в расположении роты Каракян ударил ножом сослуживца в живот и грудь за то, что тот заступился за другого военнослужащего. Полученные травмы расценили как тяжкий вред здоровью.

В суде Каракян признал себя виновным. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящем суде.