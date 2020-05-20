Источник: бывшего промоутера бойца Александра Емельяненко задержали по делу о наркотиках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Бывшего промоутера российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Олега Раевского, объявленного в розыск по делу о наркотиках, задержали в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Задержан находящийся в федеральном розыске Олег Раевский", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

В марте источник в органах следствия сообщил ТАСС, что Раевский объявлен в федеральный розыск и заочно арестован судом в Петербурге по уголовному делу по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге уже задерживали Раевского в 2017 году. В его автомобиле, добавил собеседник агентства, тогда были найдены наркотики. Раевского арестовали, но потом освободили под подписку о невыезде.