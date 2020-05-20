В Саратове пострадали семь человек в ДТП с маршруткой

САРАТОВ, 20 мая. /ТАСС/. Семь человек получили травмы в результате дорожной аварии с маршрутной "Газелью" в Саратове в среду, сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"На улице Танкистов пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту №99 врезалась в столб. Пострадали семь человек", - сказал Юрин.

По словам Юрина, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Как уточнили в ГИБДД области, водитель 1981 года рождения не справился с управлением и врезался в световую опору. Пострадавшие - шесть женщин и один мужчина - доставлены в больницу.