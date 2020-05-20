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На юго-востоке Москвы мужчина из травматического пистолета ранил троих людей

Инцидент произошел на Южнопортовой улице

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Неизвестный ранил из пистолета троих людей на Южнопортовой улице в Москве и скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня около 17:04 в полицию поступило сообщение о том, что на Южнопортовой улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес троим оппонентам телесные повреждения из пистолета, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

Предположительно, мужчина стрелял из травматического пистолета. В настоящее время полицейские принимают меры, направленные на установление и задержание подозреваемого.

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