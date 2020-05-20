{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ленинградской области военный покончил жизнь самоубийством

Следователи выясняют причины произошедшего

ТАСС, 20 мая. Находившийся в отпуске российский военнослужащий-контрактник, предположительно, совершил самоубийство. Об этом говорится в сообщении Западного военного округа (ЗВО), распространенном в среду.

"По предварительным данным, находящийся в отпуске военнослужащий по контракту покончил жизнь самооубийством", - сообщили в пресс-службе.

В округе отметили, что командование Лужского гарнизона совместно с правоохранительными органами "проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту одной из воинских частей, дислоцирующейся в Ленинградской области".

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины произошедшего.

Теги
РоссияЛенинградская область
Под Ростовом восьмилетняя девочка выстрелила в младшую сестру из винтовки
Инцидент произошел в селе Ремонтное. Пострадавшую семилетнюю девочку госпитализировали
Читать полностью