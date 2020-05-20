В Ленинградской области военный покончил жизнь самоубийством

ТАСС, 20 мая. Находившийся в отпуске российский военнослужащий-контрактник, предположительно, совершил самоубийство. Об этом говорится в сообщении Западного военного округа (ЗВО), распространенном в среду.

"По предварительным данным, находящийся в отпуске военнослужащий по контракту покончил жизнь самооубийством", - сообщили в пресс-службе.

В округе отметили, что командование Лужского гарнизона совместно с правоохранительными органами "проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту одной из воинских частей, дислоцирующейся в Ленинградской области".

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины произошедшего.