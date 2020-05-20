В Татарстане студенток подозревают в совершении кражи в квартире у пенсионера

ТАСС, 20 мая. Девушки, подозреваемые в краже, совершенной в квартире у пенсионера в городе Менделеевске Республики Татарстан, к которому они якобы обратились за помощью, задержаны. Об этом говорится в сообщении МВД республики, распространенном в среду.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались студентки местного филиала одного из республиканских вузов 17 и 18 лет", - говорится в сообщении.

В среду в социальных сетях появилось видео, как к пожилому мужчине в квартиру зашли две девушки, которым якобы нужно было воспользоваться туалетом. Пенсионер пригласил девушек в квартиру и предложил угостить их чаем. Пока он был на кухне, одна из них похитила деньги в размере 1 тыс. рублей и сотовый телефон.

Сотрудники полиции при задержании изъяли у подозреваемых телефон. Деньги к тому времени девушки успели потратить. Как отмечают в полиции, раскрыть преступление удалось благодаря камере наблюдения, установленной в квартире пенсионера его родственниками ради безопасности мужчины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, одна из девушек ранее состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.