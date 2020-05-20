В Ингушетии возбудили дело из-за хищения бюджетных средств при реконструкции водопровода

МАГАС, 20 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ингушетии после хищения 1,3 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реконструкцию водопровода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), которые были выделены на реконструкцию водопровода", - говорится в сообщении.

В 2016 году администрацией Насыр-Кортского административного округа Назрани и МУП "Водоканал г. Назрань" был заключен договор о реконструкции водопровода длиной 90 м. В последующем на основании заявки на кассовый расход и счет-фактуры, предоставленных в мэрию, предприятием произведена оплата работ на сумму в размере 1,3 млн рублей, при том, что фактически никаких ремонтных работ выполнено не было.

Работы по укладке нового водопровода провели на личные средства местного жителя. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.