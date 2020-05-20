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Власти назвали причину обрушения лестницы в жилом доме в Энгельсе

В пресс-службе администрации Энгельсского района рассказали, что марши рухнули из-за строительного дефекта

САРАТОВ, 20 мая. /ТАСС/. Строительный дефект стал причиной обрушения двух маршей лестницы в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Энгельсского района.

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"Специализированная организация провела оценку состояния дома. По предварительным данным, причиной обрушения стал строительный дефект при монтаже лестницы", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что жители одного из подъездов смогли вернуться домой. "Составлен акт, согласно которому жители первого подъезда могут вернуться в свои квартиры, это безопасно. Жители остальных трех подъездов, предварительно, смогут вернуться после укрепления несущих конструкций дома", - уточнил он, добавив, что три семьи из пострадавшего дома получат временное жилье в маневренном фонде, остальные жильцы разместятся у родственников. 

В среду утром в жилом доме в Энгельсе обрушились два лестничных марша, пострадала женщина, были эвакуированы 23 человека. Дальнейшей угрозы обрушения дома, по данным МЧС, нет. Кирпичный дом построен в 1959 году, в нем 32 квартиры. Он был признан аварийным в конце 2018 года. Следователи возбудили дело после обрушения.

В новость внесены изменения (19:27 мск) - добавлены подробности.

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