Власти назвали причину обрушения лестницы в жилом доме в Энгельсе

САРАТОВ, 20 мая. /ТАСС/. Строительный дефект стал причиной обрушения двух маршей лестницы в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Энгельсского района.

"Специализированная организация провела оценку состояния дома. По предварительным данным, причиной обрушения стал строительный дефект при монтаже лестницы", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что жители одного из подъездов смогли вернуться домой. "Составлен акт, согласно которому жители первого подъезда могут вернуться в свои квартиры, это безопасно. Жители остальных трех подъездов, предварительно, смогут вернуться после укрепления несущих конструкций дома", - уточнил он, добавив, что три семьи из пострадавшего дома получат временное жилье в маневренном фонде, остальные жильцы разместятся у родственников.

В среду утром в жилом доме в Энгельсе обрушились два лестничных марша, пострадала женщина, были эвакуированы 23 человека. Дальнейшей угрозы обрушения дома, по данным МЧС, нет. Кирпичный дом построен в 1959 году, в нем 32 квартиры. Он был признан аварийным в конце 2018 года. Следователи возбудили дело после обрушения.

В новость внесены изменения (19:27 мск) - добавлены подробности.