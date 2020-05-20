Под Ростовом восьмилетняя девочка выстрелила в младшую сестру из винтовки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после того, как восьмилетняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в свою семилетнюю сестру в Ростовской области. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня в СМИ размещена информация о том, что в Ростовской области 8-летняя девочка выстрелила в младшую сестру из пневматической винтовки. Инцидент произошел в селе Ремонтное. Пострадавшая 7-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проверка проводится органами полиции", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона после случившегося организовали проверку выполнения родителями и учреждениями профилактики безнадзорности своих обязанностей. "Организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями (законными представителями), а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, уточнив, что по итогам проверки будет решаться вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Как подчеркнули в СК, следователи инициировали вопрос о передаче материалов проверки о ранении ребенка из органов полиции в органы СК. "С учетом того, что защита прав несовершеннолетних является приоритетным направлением работы органов Следственного комитета, а участниками происшествия оказались двое малолетних детей, следственными органами СК России по Ростовской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции в органы СК РФ для принятия процессуального решения", - отметили в пресс-службе.

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