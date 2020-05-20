Неизвестные "заминировали" аэропорты Шереметьево и Домодедово

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Неизвестные угрожают взрывом в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропортов Домодедово и Шереметьево поступили сообщения об угрозах взрывов в них. Также были "заминированы" все находящиеся на стоянках самолеты", - сказал собеседник агентства.

Аэропорты работают в штатном режиме, эвакуация не проводится. Начата проверка.

Также в среду неизвестные "заминировали" четыре суда Москвы.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время было "заминировано" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, известные рассылают сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.