Суд в Петербурге не арестовал участников ДТП, где на тротуаре погибла женщина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался арестовывать водителя автобуса Владимира Никифорова и водителя такси Эльнура Эльдара Байрамова после ДТП на Суворовском проспекте, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд следствию отказал", - говорится в сообщении. Оба участника аварии освобождены после заседаний судов.

Авария произошла 18 мая на Суворовском проспекте. Автомобиль такси врезался в автобус, столкнулся с еще одной машиной и выехал на тротуар. Там он врезался в дорожный знак, который упал на женщину, идущую по тротуару с двумя детьми. От удара женщина погибла на месте, дети не пострадали. Полиция по факту инцидента возбудила уголовное дело, фигурантом которого стали водитель такси и автобуса.

Как полагают следователи, водитель автобуса и таксист нарушили правила дорожного движения, что и стало причиной аварии.