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Два человека погибли в ДТП в Белгородской области

Также есть один пострадавший

ТАСС, 20 мая. Легковые автомобили Renault Logan и ВАЗ столкнулись в среду на трассе Белгород - Шебекино - Волоконовка в Белгородской области. В результате ДТП два человека погибли, один госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"Около 19:15 на автодороге Белгород - Шебекино - Волоконовка, по предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, следуя со стороны города Шебекино в направлении города Белгорода, осуществляя поворот налево не предоставила преимущество движений автомобилю "Богдан". В результате ДТП мужчина, пассажир Renault Logan, от полученных травм скончался на месте ДТП, девушка-водитель была госпитализирована, но также скончалась. Водитель автомобиля "Богдан" госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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