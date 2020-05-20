Два человека погибли в ДТП в Белгородской области

ТАСС, 20 мая. Легковые автомобили Renault Logan и ВАЗ столкнулись в среду на трассе Белгород - Шебекино - Волоконовка в Белгородской области. В результате ДТП два человека погибли, один госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"Около 19:15 на автодороге Белгород - Шебекино - Волоконовка, по предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, следуя со стороны города Шебекино в направлении города Белгорода, осуществляя поворот налево не предоставила преимущество движений автомобилю "Богдан". В результате ДТП мужчина, пассажир Renault Logan, от полученных травм скончался на месте ДТП, девушка-водитель была госпитализирована, но также скончалась. Водитель автомобиля "Богдан" госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.