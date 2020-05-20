Автомобиль ГИБДД сбил девушку на пешеходном переходе в Челябинской области

ТАСС, 20 мая. Автомобиль ГИБДД в Троицке (Челябинская область) совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Патрульная машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и преследовала предполагаемого нарушителя ПДД, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Поступило сообщение о том, что в городе передвигается легковой автомобиль, водитель которого находится в нетрезвом состоянии. Около 17:00 (15:00 мск) вблизи дома 82 по ул. Гагарина патрульный автомобиль ДПС, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пешеход - 21-летняя девушка - получила травмы различной степени тяжести. Первую помощь на месте происшествия ей оказал экипаж ДПС. Пострадавшую госпитализировали.

"По данному факту в МО МВД проводится служебная проверка. В случае установления вины инспекторов ДПС, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - добавили в пресс-службе.