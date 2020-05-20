В СК подтвердили арест главы администрации Азова по делу о превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая. /ТАСС/. Глава администрации Азова Ростовской области Владимир Ращупкин арестован на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее об аресте Ращупкина ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый в нарушение градостроительного, земельного и лесного законодательства издал постановление о передаче физическому лицу в собственность земельного участка площадью 17 га, что повлекло образование в его границах новых земельных участков, их продажу, строительство домов, вырубку деревьев. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Исполняющим обязанности главы администрации города назначена его заместитель Антонина Пшеничная.