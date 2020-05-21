Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего при посадке в Шереметьево

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Химкинский суд Москвы в четверг начнет слушать уголовное дело в отношении пилота Superjet Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Слушания по уголовному делу в отношении Евдокимова назначены на 12:00 мск 21 мая", - сказал собеседник агентства. Как ожидается, в ходе заседания прокурор огласит обвинительное заключение, после чего обвиняемый выскажет свою позицию по нему.

Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании "Аэрофлот". Пилоту Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб.

Следствие считает, что "причиной катастрофы стало несоблюдение командиром экипажа Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей".

В пресс-службе Следственного комитета также сообщали, что Евдокимов имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, но "своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна". В СК сообщили, что следствие проверило действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. В СК уверены, что в сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на происходившее. Кроме того, следователи и эксперты изучили данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на действия пилота.

Позиция пилота и его защиты

Евдокимов вину не признает. По его словам, несоответствие нормам летной годности стало причиной жесткой посадки. Евдокимов считает, что после удара молнии перестала работать система управления самолета, поэтому ему пришлось управлять лайнером вручную. Он заявил, что после попадания молнии продолжать полет вручную было невозможно: в режиме Direct mode лететь можно только на небольших высотах, что ведет к увеличению расхода топлива. Как утверждает пилот, во время посадки самолет не реагировал на его действия должным образом.

По его словам, уход на второй круг был невозможен из-за обратной реакции воздушного судна на управляющее воздействие.

Он и его адвокаты обратили внимание на то, что в уголовном деле отсутствует расшифровка параметров полета. Защита просила вернуть дело в СК для дополнительного расследования

Авария произошла 5 мая 2019 года. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета.