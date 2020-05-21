Слушания по делу россиянина Фирсова запланировали в Калифорнии на 16 июня

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Судебные слушания по делу россиянина Кирилла Фирсова, задержанного в США по подозрению в хищении личных данных, запланировали на 16 июня. Об этом говорится в постановлении, поступившем в среду в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния в Сан-Диего.

В течение последних двух месяцев заседание неоднократно откладывалось. В последний раз ожидалось, что оно состоится 16 мая, однако его отменили.

В среду слушания сначала назначили на 15 июня, а потом перенесли на 16 июня. В базе суда уточняется, что на указанном заседании Фирсову, в частности, будут зачитаны предъявленные ему в США обвинения.

Адвокат россиянина Игорь Литвак в апреле сообщил ТАСС, что разбирательство по делу Фирсова сильно замедлилось из-за распространения нового коронавируса. Защитник тогда отмечал, что суд присяжных по этому делу вряд ли начнется раньше, чем в начале 2021 года.

Американские власти задержали Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Россиянин был задержан в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в марте.

Власти США утверждали, что указанная платформа базируется в России. С помощью данного ресурса якобы осуществляли продажу похищенной хакерами информации, в том числе личных данных и сведений о банковских счетах.