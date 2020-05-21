Мужчина в форме инкассатора и латексной маске украл из банкомата в Пензе 23 млн рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который использовал форму инкассатора и латексную маску для конспирации во время ограбления банкоматов в Пензе, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, уголовное дело возбуждено в начале апреля после совершения неизвестным кражи более 23 млн рублей из двух банкоматов в торговых центрах. Оперативники начали просматривать видеозаписи с камер наблюдения: на кадрах видно, как в дневное время к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора и при помощи специального ключа извлек кассеты с деньгами, после чего ушел.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его", - сказала представитель МВД, добавив, что его внешность явно отличалась от лица человека, попавшего в кадр. Позже дома у злоумышленника нашли латексную маску для конспирации, форменную одежду инкассатора и оборудование для вскрытия банкоматов. Также обнаружен тайник с похищенными деньгами.

"Установлено, что задержанный ранее занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и банкоматов и хорошо знал их. Злоумышленник заранее подготовился к преступлению. Маску он купил в интернет-магазине, а сумку под размер кассет банкомата мужчина сшил собственноручно. Для конспирации при передвижении на личном автомобиле фигурант использовал подложные государственные регистрационные знаки транспортного средства", - пояснила Волк.

Полицейские предъявили 39-летнему злоумышленнику обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).