В Ступине полицейские спасли из горящего дома 20 человек, в том числе пять детей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские спасли из горящего дома в Ступине 20 человек, в том числе пятерых детей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как отметили в главке, ночью в службу "112" поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного дома на улице Чайковского. Первыми на место происшествия прибыли двое сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Владимир Жиляков и Андрей Былба, которые подтвердили сообщение об открытом очаге возгорания в районе балконов с четвертого по шестой этажи. На месте пожара они услышали крики о помощи, которые доносились из окон верхних этажей дома и, оценив масштаб происшествия, запросили дополнительную помощь наружных нарядов полиции.

"Не дожидаясь приезда пожарно-спасательных подразделений, сотрудники патрульно-постовой службы с помощью громкоговорящей установки на служебном автомобиле проинформировали граждан о необходимости покинуть свое жилье. После этого полицейские незамедлительно начали эвакуацию людей с первого по четвертый этажи, стучась в каждую дверь квартиры и помогая людям выйти на улицу", - сказали в пресс-службе.

После приезда наряда МЧС эвакуация началась с верхних этажей здания, где густой дым отрезал жильцам выход из квартир. Совместно со спасателями Владимир Жиляков и Андрей Былба вынесли на руках двух пожилых людей без сознания. Кроме того, находясь на месте происшествия, инспекторы ДПС Николай Рузанков и Александр Епишев были вынуждены руками передвинуть несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома, для беспрепятственного проезда спецтранспорта к месту пожара. Пожарные ликвидировали возгорание. Полицейские осуществляли охрану общественного порядка.

"В результате грамотных и оперативных действий полицейскими были эвакуированы из горящего дома 20 человек - 15 взрослых и пятеро детей", - подчеркнули в главке подмосковной полиции.