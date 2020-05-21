СМИ: число жертв циклона "Ампхан" в Индии и Бангладеш составило 21

ТАСС, 21 мая. По меньшей мере 21 человек погиб в результате атаки мощного циклона "Ампхан" на побережье Восточной Индии и Бангладеш. Об этом в четверг сообщила газета Hindustan Times.

"Пострадала вся южная часть Западной Бенгалии. Число жертв достигло 21. Циклон нарушил электроснабжение и нанес большой экономический ущерб. В прибрежных районах разрушены жилые дома, мосты и другие сооружения. Для оценки ущерба потребуется несколько дней", - приводит издание заявление, с которым вступила в среду вечером главный министр штата Мамата Банерджи.

"Мы столкнулись с большим ущербом, чем от пандемии коронавируса", - подчеркнула она.

По предварительным данным, в индийском восточном штате Одиша погибли два человека, в Бангладеш циклон унес жизни семи жителей.

Ранее власти сообщили, что в индийских штатах Западная Бенгалия и Одиша в преддверии удара стихии с прибрежных территорий вглубь материка эвакуировано около 450 тыс. человек, в Бангладеш эвакуировано более двух миллионов человек.

Циклон "Ампхан" (индийское произношение тайского названия "Ам-Пан" - "небеса") пришел со стороны Бенгальского залива. Средняя скорость ветра в циклоне составляла 155-165 километров в час с порывами до 190 километров в час.

В новость была внесена правка (09:20 мск) — передается с уточнением названия циклона в заголовке и лиде - верно "Ампхан".