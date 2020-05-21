На юге Москвы легковушка врезалась в остановку

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Легковая машина врезалась в остановку на юге Москвы, после чего перелетела через встречную полосу и въехала в дерево. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, пострадали два человека.

"На улице Вавилова водитель автомобиля, не справившись с управлением, врезался в автобусную остановку, после чего, автомобиль перелетев через встречную полосу движения, столкнулся с деревом. В результате происшествия в авто оказались заблокированы два человека", - сообщили в пресс-службе.

Свидетели аварии сообщили в "Службу 112" о происшествии. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений деблокировали пострадавших и извлекли из искореженного автомобиля. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи.