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В Саратове число пострадавших в ДТП с маршруткой увеличилось до девяти

Ранее была информация о том, что травмированы семь человек

САРАТОВ, 21 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в результате дорожной аварии с маршрутной "Газелью" в Саратове увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГИБДД региона.

"В результате ДТП пассажиры автомобиля "ГАЗ" - шесть женщин, и двое мужчин, а также водитель, госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы.

ДТП произошло в среду вечером. По данным ГИБДД области, водитель 1981 года рождения не справился с управлением и врезался в световую опору. Сообщалось, что семь человек получили травмы.

По факту ДТП следователи СК организоваали проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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