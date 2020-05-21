В Харькове второй день подряд вандалы обливают краской памятник маршалу Жукову

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Вандалы второй раз за двое суток облили краской памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове. Об этом в четверг сообщила на своем сайте полиция города.

"Неизвестные снова облили памятник", - говорится в сообщении. На место происшествия выезжала следственная группа. Решается вопрос о квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Акт вандализма в отношении памятника Жукову был совершен также 19 мая.

Установленный в 1994 году памятник Жукову в Харькове уже пытались демонтировать власти, он также не раз становился объектом нападений радикалов. Во второй половине 90-х годов прошлого века за монументом не следили, он постепенно разрушался, но в 2012 году по поручению мэра Геннадия Кернеса памятник включили в план капитальных ремонтов и воссоздали в первоначальном виде. В начале июня 2019 года националисты снесли бюст советского военачальника, после чего городские власти восстановили памятник. На это отреагировали в Украинском институте национальной памяти, заявив, что памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу, поскольку он "посвящен лицу, занимавшему руководящие должности в высших органах власти и управления СССР", и подпадает под действие так называемого закона о декоммунизации.

Тем не менее многие украинцы по-прежнему считают маршала Жукова выдающимся советским военачальником, внесшим огромный вклад в разгром нацизма в годы Великой Отечественной войны, и это подтверждает принятое в конце февраля решение городского совета Харькова вернуть одному из проспектов его имя.

Жуков Георгий Константинович (1896-1974) - маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну проявил себя как талантливый полководец и стратег, сыгравший важнейшую роль в разгроме немецко-фашистских войск, его называют Маршалом Победы. С августа 1942 года - заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего, координировал действия фронтов в Сталинградской битве. В 1944 - 1945 гг. командовал войсками 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. 8 мая принял капитуляцию германских вооруженных сил. В послевоенное время занимал ряд военных постов, в том числе министра обороны СССР (1955 - 1957). С 1958 года в отставке. Автор книги "Воспоминания и размышления" (1969).