В Удмуртии силовики задержали двух подозреваемых в похищении людей

ИЖЕВСК, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Удмуртии совместно с Росгвардией задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении человека, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Сотрудниками межрайонного отдела управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике установлены и совместно с бойцами спецподразделения Росгвардии задержаны подозреваемые в похищении человека", - сообщили в полиции.

Установлено, что двое ранее судимых мужчин из-за неприязненных отношений неоднократно избивали жителя города Глазова. После чего приехали к месту его работы, вновь избили, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. О данном происшествии очевидцы сообщили в полицию.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких часов потерпевший был найден сотрудниками правоохранительных органов на территории промзоны в Глазовском районе. Подозреваемые в настоящее время водворены в изолятор временного содержания", - добавили в МВД.

Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека").