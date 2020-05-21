В Москве вновь задержали издателя журнала "Флирт" по подозрению в организации проституции

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве издателя журнала с объявлениями с целью знакомства "Флирт" Дмитрия Зяблицева по подозрению в организации проституции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Владелец журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев задержан в Москве. Он подозревается в организации проституции. По предварительной информации, он вступил в преступный сговор со своим знакомым с целью оказания рекламных услуг сексуального характера", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящее время Зяблицев отпущен под подписку о невыезде.

На вопрос ТАСС о задержании Зяблицева в пресс-службе ГУ МВД по Москве не ответили.

В 2017 году Симоновский суд Москвы приговорил к двум годам условно главного редактора "Флирта" Станиславу Казакову и к трем годам колонии ее гражданского мужа Дмитрия Зяблицева, признав их виновными в организации проституции.

Следствием и судом было установлено, что фигуранты и их сообщники размещали рекламу в журнале и организовывали занятие проституцией другими лицами. Зяблицев, по данным следствия, арендовал несколько квартир в разных районах Москвы, где разместились нанятые им диспетчеры, в обязанность которых входило отвечать на телефонные звонки и привлекать клиентов, желающих воспользоваться услугами проституток.