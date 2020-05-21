{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области 10-летний мальчик ранил младшего брата из винтовки

Пострадавшего ребенка с проникающим ранением живота доставили в больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Десятилетний мальчик ранил своего младшего брата из пневматического ружья. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"В слободе Кашары Кашарского района Ростовской области 10-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности выстрелил в 5-летнего брата из пневматического ружья. С проникающим ранением брюшной полости ребенок был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в связи с инцидентом проводится доследственная проверка.

Теги
РоссияРостовская область
Уголовное дело возбуждено после нападения на медработников в обсерваторе в Бурятии
По данным СК, нападавший оказался иностранцем
Читать полностью