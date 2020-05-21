Белоруссия выдала РФ четырех обвиняемых в незаконной организации азартных игр в интернете

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Четверо россиян, обвиняемых в незаконной организации азартных игр в интернете и краже, экстрадированы из Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Беларусь экстрадировали в Россию четырех граждан, обвиняемых в краже группой лиц в особо крупном размере, незаконной организации и проведении азартных игр с использованием интернета, организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в создании преступного сообщества", - сообщили в надзорном ведомстве.

Обвиняемые скрылись и были объявлены в розыск. После их задержания в Белоруссии Генпрокуратура направила запросы о выдаче фигурантов. "Учитывая введенные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, прием и передача экстрадируемых лиц осуществлены при соблюдении всех необходимых мер безопасности через пункт пропуска государственной границы РФ на территории Смоленской области", - добавили в Генпрокуратуре.

Как отметили в надзорном ведомстве, по запросам белорусской стороны принято решение о выдаче девяти обвиняемых в совершении преступлений против собственности, а также связанных с незаконным оборотом психотропных веществ.