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В Подмосковье задержали мужчин, укравших 17 тонн авиакеросина

Общий ущерб составил около 800 тыс. рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские в Московской области задержали троих мужчин, которые через незаконную врезку в трубопровод откачали 17 тонн авиационного керосина, сообщила ТАСС глава пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленники в Пушкинском районе совершили несанкционированную врезку в нефтепродуктопровод и похитили около 17 тонн авиационного керосина на сумму около 800 тыс рублей <…> Сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии по местам проживания задержали подозреваемых", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Организатор и два его подельника отправлены под домашний арест.

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