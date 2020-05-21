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При столкновении легкового автомобиля и мультивэна под Тамбовом погибли три человека

Авария произошла на 41-м км автодороги Тамбов - Пенза - Рассказово - Мучкапский
Описание
© Пресс-служба ГИБДД по Тамбовской области/ТАСС

ТАМБОВ, 21 мая. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения автомобилей Audi Q7 и мультивэна Volkswagen в Ржаксинском районе Тамбовской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в МЧС по региону.

Два человека погибли на месте, третий - водитель минивэна - числился пострадавшим, однако позже поступила информация, что от полученных травм он тоже погиб. "Погибших трое, по пути в Уваровскую ЦРБ скончался пострадавший из мультивэна", - сказали в МЧС.

ДТП на 41-м км автодороги Тамбов - Пенза - Рассказово - Мучкапский произошло около 11 часов утра в четверг. В Audi Q7 погибли водитель и пассажир.

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