Суд Москвы отказался менять подсудность рассмотрения дела об аргентинском кокаине

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы отклонил просьбу адвокатов фигурантов уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в РФ и ЕС об изменении подсудности. Как сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Александр Костанянц, защита фигурантов настаивает на рассмотрении дела в Дорогомиловском суде Москвы.

"Подсудность рассмотрения уголовного дела в отношении наших подзащитных выбрана, исходя из точки приземления самолета на ВВП аэропорта "Внуково", хотя наши спецслужбы все [чемоданы] перекинули на машины, перевезли на базу МИД России, позвали туда ребят якобы получать кофе и задержали их. Поэтому мы настаиваем, что Солнцевский суд - это не тот суд, который нужен по закону в данной ситуации, - сказал защитник. - Дело должно рассматриваться в Дорогомиловском суде, поскольку задержание произошло по адресу: улица Василисы Кожиной, но Солнцевский суд отклонил сегодня наши ходатайства и отказал нам в изменении подсудности".

Предварительные слушания по уголовному делу прошли в Солнцевском суде 20 января, после чего были отобраны присяжные заседатели для рассмотрения дела с их участием. Однако из-за пандемии коронавируса суд так и не приступил к рассмотрению дела и откладывает начало слушаний по существу уже в пятый раз, при этом не распуская коллегию присяжных. "Ни присяжных, ни наших подзащитных на сегодняшнем заседании не было, а конференцсвязь с обвиняемыми не была установлена", - отметил Костанянц. Он добавил, что следующее заседание назначено на 16 июня.

Операция "12 королев"

Уголовное дело было возбуждено 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов ("12 королев") по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 362 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов - были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан бывший завхоз и сантехник посольства России в Аргентине Абянов, который частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.

Вместе с тем правоохранительные органы Аргентины в конце августа 2018 года сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотик был уничтожен в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины и посла РФ. В конце апреля 2019 года МВД завершило следственные действия и предъявило в окончательной редакции обвинение всем фигурантам. Вину они не признают.