Мосгорсуд признал законным арест 130 тыс. руб. и квартиры партнера Baring Vostok Дельпаля

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг оставил под арестом в качестве обеспечительной меры по делу о мошенничестве недвижимость и счета партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, на которых находится около 130 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество Дельпаля", - огласила решение судья.

Согласно материалам дела, на счетах Дельпаля арестовано 11 тыс. рублей, €960, 415 австралийских долларов, $143, 430 швейцарских франков. По мнению следствия, арестованные деньги могут быть использованы для возмещения ущерба в случае вынесения обвинительного приговора по делу. Также арест наложен на его квартиру.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Помимо него, по делу проходят партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров. Дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви, введя в заблуждение совет директоров банка, организовал схему, в результате которой кредит, полученный ПКБ от "Восточного", был зачтен уступкой акций ПКБ, реальная стоимость которых составляла 600 тыс. рублей.