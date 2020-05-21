Пострадавший при взрыве газа в радиологическом медцентре Обнинска умер

ТАСС, 21 мая. Сотрудник радиологического медицинского центра в Обнинске Калужской области, пострадавший в результате взрыва газа в химической лаборатории, умер. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"79-летний работник (аппаратчик) скончался в больнице. В связи с этим назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении. Следователь назначил техническое исследование о причинах возгорания, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Взрыв неопасного газа в химической лаборатории произошел 19 мая. В ГУ МЧС по региону уточнили, что на пятом этаже в помещении площадью 9 кв. м повреждены оконные проемы и двери.

Медицинский радиологический научный центр имени А. Ф. Цыба создан в 1962 году, вошел в состав ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России в качестве филиала в мае 2014 года. Является ведущим в России центром по разработке и применению высокотехнологичных радиологических методов диагностики, радионуклидной терапии, клеточной и молекулярной радиобиологии в лечении онкозаболеваний, паллиативной медицины.