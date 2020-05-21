В Москве задержана группа мошенников, обманувших онкобольных на 10 млн рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве шестерых мошенников, которые обещали онкобольным платное лечение в лучших клиниках столицы, а после получения денег отправляли клиентов на обычное лечение по полисам ОМС. Общий ущерб превысил 10 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники установили, что злоумышленники обещали людям, имеющим онкологические заболевания, платное лечение в ведущих московских клиниках. После чего незаконно получали от каждого из них от 300 тыс. до полутора млн рублей. На самом же деле пациенты проходили лечение на общих основаниях по линии обязательного медицинского страхования. По предварительным данным, ущерб превысил 10 млн рублей", - сказала Волк.

Мошенники действовали от имени компаний с громкими названиями, клиентов находили в интернете, после чего договаривались с ними по телефону. Специальные координаторы уже договаривались с больницами.

Полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве. Двое фигурантов отпущены под подписку о невыезде, еще четверым мера пресечения пока не избрана.