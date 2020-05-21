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Бывший юрист Трампа Майкл Коэн выпущен из тюрьмы под домашний арест

Ранее его приговорили к трем годам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговоренный к трехлетнему сроку заключения, досрочно выпущен из тюрьмы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее телекомпания СNN сообщала, что Коэн, срок заключения которого в федеральной тюрьме в Отисвилле (штат Нью-Йорк) истекает в ноябре 2021 года, сможет провести его остаток под домашним арестом. В начале апреля генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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