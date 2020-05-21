Апелляционный суд оставил в СИЗО фигурантов дела Абызова и самого экс-министра

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый апелляционный суд признал законным продление ареста фигурантам дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемым в создании и в участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Любовь Буданова, суд также признал законным продление ареста в отношении экс-министра.

"На заседании судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции, в ходе которого были рассмотрены апелляционные жалобы защитников обвиняемых Абызова М. А., Ильичева С. Н., Пелипасова А. Н., Степанова Н. В., Фрайденберг Г. А., обвиняемого Русакова М. В. и его защитника, в которых ставился вопрос об отмене постановления Московского городского суда от 25 марта 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемым до 25 июня 2020 года, в ходе рассмотрения апелляционных жалоб судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции в полном объеме проверила законность и обоснованность вынесенного решения, и пришла к выводу об отсутствии оснований для его изменения или отмены", - сказала собеседница агентства.

25 марта Московский городской суд продлил меру пресечения всем фигурантам дела до 25 июня.

Абызов был задержан и арестован весной 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ, предусматривает наказание от 15 до 20 лет колонии), отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Вместе с Михаилом Абызовым по делу проходят экс-гендиректор ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев, заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов, директор по экономике и финансам АО "Рэмис" Галина Фрайденберг и гражданка Украины Инна Пикалова. Перед продлением меры пресечения в Мосгорсуде им всем ужесточили обвинение с участия в преступном сообществе на его создание, в том числе с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, они похитили мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области.